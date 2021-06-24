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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2025 13:40
flysoulfly написав:
asti написав:
Коли очікується валютний курсопад?
А то вже зачекалися.
У січні буде чи ні??
Вы же еще не отсидели за то дело,
зачем вы опять нервничаете?
© Жванецкий
Для меня курсопады от Райфа это хороший маяк когда нужно откупать валюту - в 90% случаев в этот день самый низкий курс. Поэтому "то дело" здесь не в счёт//) 😉😉
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Додано: Сер 22 січ, 2025 13:41
И, чтобы дважды не вставать,
что там по курсопаду, есть информация??
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asti
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