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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 13:40

  flysoulfly написав:
  asti написав:Коли очікується валютний курсопад?
А то вже зачекалися.
У січні буде чи ні??

:D
Вы же еще не отсидели за то дело,
зачем вы опять нервничаете?
© Жванецкий

Для меня курсопады от Райфа это хороший маяк когда нужно откупать валюту - в 90% случаев в этот день самый низкий курс. Поэтому "то дело" здесь не в счёт//) 😉😉
asti
 
Повідомлень: 4120
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 13:41

И, чтобы дважды не вставать,
что там по курсопаду, есть информация??
asti
 
Повідомлень: 4120
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 221222223224
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