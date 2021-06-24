Для меня курсопады от Райфа это хороший маяк когда нужно откупать валюту - в 90% случаев в этот день самый низкий курс. Поэтому "то дело" здесь не в счёт//) 😉😉
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2025 13:40
Для меня курсопады от Райфа это хороший маяк когда нужно откупать валюту - в 90% случаев в этот день самый низкий курс. Поэтому "то дело" здесь не в счёт//) 😉😉
Додано: Сер 22 січ, 2025 16:08
Вітаємо!
На жаль, поки що не маємо інформації про дату проведення наступного курсопаду. Як тільки заплануємо та буде визначена дата - обов'язково проінформуємо клієнтів в застосунку "MyRaif" та в соціальних мережах.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
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