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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 13:40

  flysoulfly написав:
  asti написав:Коли очікується валютний курсопад?
А то вже зачекалися.
У січні буде чи ні??

:D
Вы же еще не отсидели за то дело,
зачем вы опять нервничаете?
© Жванецкий

Для меня курсопады от Райфа это хороший маяк когда нужно откупать валюту - в 90% случаев в этот день самый низкий курс. Поэтому "то дело" здесь не в счёт//) 😉😉
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 13:41

И, чтобы дважды не вставать,
что там по курсопаду, есть информация??
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:08

  asti написав:И, чтобы дважды не вставать,
что там по курсопаду, есть информация??

Вітаємо!
На жаль, поки що не маємо інформації про дату проведення наступного курсопаду. Як тільки заплануємо та буде визначена дата - обов'язково проінформуємо клієнтів в застосунку "MyRaif" та в соціальних мережах.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:44

Що там по курсопаду, буде чи ні??!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 13:28

Re: Райффайзен Банк

Так тут курсопад і без райфа
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 13:59

  Boundless написав:Так тут курсопад і без райфа

Да да. Евро за 4 дня на 1.28% "упало" с отрицательным знаком. Это 117% годовых между прочим.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 17:06

  moveton написав:
  Boundless написав:Так тут курсопад і без райфа

Да да. Евро за 4 дня на 1.28% "упало" с отрицательным знаком. Это 117% годовых между прочим.

то що зараз є сенс прикупити євро?
щоб потім вигідно його продати і зайти в $?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 17:27

  KVV написав:то що зараз є сенс прикупити євро?
щоб потім вигідно його продати і зайти в $?

4 дня назад был смысл. А сейчас - кто знает? Может за пару месяцев и вернётся на 1.11. А может и нет :roll:
moveton
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