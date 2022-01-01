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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2025 13:40
flysoulfly написав:
asti написав:
Коли очікується валютний курсопад?
А то вже зачекалися.
У січні буде чи ні??
Вы же еще не отсидели за то дело,
зачем вы опять нервничаете?
© Жванецкий
Для меня курсопады от Райфа это хороший маяк когда нужно откупать валюту - в 90% случаев в этот день самый низкий курс. Поэтому "то дело" здесь не в счёт//) 😉😉
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Додано: Сер 22 січ, 2025 13:41
И, чтобы дважды не вставать,
что там по курсопаду, есть информация??
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asti
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Додано: Сер 22 січ, 2025 16:08
asti написав:
И, чтобы дважды не вставать,
что там по курсопаду, есть информация??
Вітаємо!
На жаль, поки що не маємо інформації про дату проведення наступного курсопаду. Як тільки заплануємо та буде визначена дата - обов'язково проінформуємо клієнтів в застосунку "MyRaif" та в соціальних мережах.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 11:44
Що там по курсопаду, буде чи ні??!
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asti
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Додано: Чет 23 січ, 2025 13:28
Так тут курсопад і без райфа
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Boundless
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Додано: Чет 23 січ, 2025 13:59
Boundless написав:
Так тут курсопад і без райфа
Да да. Евро за 4 дня на 1.28% "упало" с отрицательным знаком. Это 117% годовых между прочим.
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moveton
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Додано: Чет 23 січ, 2025 17:06
moveton написав: Boundless написав:
Так тут курсопад і без райфа
Да да. Евро за 4 дня на 1.28% "упало" с отрицательным знаком. Это 117% годовых между прочим.
то що зараз є сенс прикупити євро?
щоб потім вигідно його продати і зайти в $?
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KVV
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Додано: Чет 23 січ, 2025 17:27
KVV написав:
то що зараз є сенс прикупити євро?
щоб потім вигідно його продати і зайти в $?
4 дня назад был смысл. А сейчас - кто знает? Может за пару месяцев и вернётся на 1.11. А может и нет
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moveton
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:34
впаде менше 1
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greenozon
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 09:51
Boundless написав:
Так тут курсопад і без райфа
Це так, але якщо Райф оголошує курсопад то це з вірогідністю 95% означає локальне курсове дно - і вже на наступний день курс починає зростати//)
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asti
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