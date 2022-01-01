Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:07
Шановний представник банку,
що там по курсопаду, очікується чи ні?!
asti
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:00
asti написав:
Шановний представник банку,
що там по курсопаду,
очікується чи ні?!
чекають, шо там Трамп, чи дозволить.
Чи сині - всьо.
flysoulfly
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:45
asti Добрий день! Раді бачити, що наші курсопади набирають обертів популярності та кількість прихильників. Як тільки заплануємо та буде відома дата - обов'язково проінформуємо. З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:53
шкребуть по суссєкам щоб москалям-терористам гігантський штраф виплатити
https://epravda.com.ua/svit/sud-u-rosij ... na-802257/
greenozon
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