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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:07

Шановний представник банку,
що там по курсопаду,
очікується чи ні?!
asti
 
Повідомлень: 4125
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 728 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:00

  asti написав:Шановний представник банку,
що там по курсопаду,
очікується чи ні?!
чекають, шо там Трамп, чи дозволить.
Чи сині - всьо.
flysoulfly
 
Повідомлень: 5760
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1823 раз.
Подякували: 326 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:45

asti Добрий день!
Раді бачити, що наші курсопади набирають обертів популярності та кількість прихильників. Як тільки заплануємо та буде відома дата - обов'язково проінформуємо.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 147
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:53

шкребуть по суссєкам щоб москалям-терористам гігантський штраф виплатити :mrgreen:

https://epravda.com.ua/svit/sud-u-rosij ... na-802257/
greenozon
 
Повідомлень: 16381
З нами з: 01.06.14
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1696 раз.
 
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