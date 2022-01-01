RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 222223224225

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:07

Шановний представник банку,
що там по курсопаду,
очікується чи ні?!
asti
 
Повідомлень: 4126
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:00

  asti написав:Шановний представник банку,
що там по курсопаду,
очікується чи ні?!
чекають, шо там Трамп, чи дозволить.
Чи сині - всьо.
flysoulfly
 
Повідомлень: 5763
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1824 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:45

asti Добрий день!
Раді бачити, що наші курсопади набирають обертів популярності та кількість прихильників. Як тільки заплануємо та буде відома дата - обов'язково проінформуємо.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 147
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:53

шкребуть по суссєкам щоб москалям-терористам гігантський штраф виплатити :mrgreen:

https://epravda.com.ua/svit/sud-u-rosij ... na-802257/
greenozon
 
Повідомлень: 16381
З нами з: 01.06.14
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1696 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:19

  asti написав:Шановний представник банку,
що там по курсопаду,
очікується чи ні?!

Зображення
klug
 
Повідомлень: 8653
З нами з: 18.08.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1216 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 09:31

  RaifHelp написав:asti Добрий день!
Раді бачити, що наші курсопади набирають обертів популярності та кількість прихильників. Як тільки заплануємо та буде відома дата - обов'язково проінформуємо.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Та швидше вже плануйте - бо не знаємо коли вже той доляр відкупляти! 🫡😇😎
asti
 
Повідомлень: 4126
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 15:23

Підкажіть, реально тут лімін на карту 100 днів отримати.
І дають тільки офлайн?
ukr0014959
 
Повідомлень: 420
З нами з: 05.01.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 222223224225
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 215, 216, 217
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
2161 1083235
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 січ, 2025 21:11
посетитель
Юнекс Банк 1 ... 138, 139, 140
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1399 493302
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 січ, 2025 17:57
Порт
Банк Глобус 1 ... 154, 155, 156
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1557 707387
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 січ, 2025 02:04
novichok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.