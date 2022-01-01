Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:07
Шановний представник банку,
що там по курсопаду, очікується чи ні?!
asti
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:00
asti написав:
Шановний представник банку,
що там по курсопаду,
очікується чи ні?!
чекають, шо там Трамп, чи дозволить.
Чи сині - всьо.
flysoulfly
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:45
asti Добрий день! Раді бачити, що наші курсопади набирають обертів популярності та кількість прихильників. Як тільки заплануємо та буде відома дата - обов'язково проінформуємо. З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:53
шкребуть по суссєкам щоб москалям-терористам гігантський штраф виплатити
https://epravda.com.ua/svit/sud-u-rosij ... na-802257/
greenozon
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:19
asti написав:
Шановний представник банку,
що там по курсопаду,
очікується чи ні?!
klug
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Додано: Суб 25 січ, 2025 09:31
RaifHelp написав: asti
Добрий день!
Раді бачити, що наші курсопади набирають обертів популярності та кількість прихильників. Як тільки заплануємо та буде відома дата - обов'язково проінформуємо.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Та швидше вже плануйте - бо не знаємо коли вже той доляр відкупляти! 🫡😇😎
asti
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Додано: Нед 26 січ, 2025 15:23
Підкажіть, реально тут лімін на карту 100 днів отримати.
І дають тільки офлайн?
ukr0014959
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Додано: Нед 26 січ, 2025 16:13
ukr0014959 написав:
Підкажіть, реально тут лімін на карту 100 днів отримати.
І дають тільки офлайн?
Реально. Мені самі зателефонували в лютому 2024 і запропонували, все зробили по телефону
Navegantes
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Додано: Пон 27 січ, 2025 17:08
Шановний представник банку,
курсопад буде на цьому тижні чи ні?
asti
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Подякував: 42 раз.
Подякували: 728 раз.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 18:10
asti написав:
Шановний представник банку,
курсопад буде на цьому тижні чи ні?
Останнім часом у банку "курсопад" щодня без оголошення. Наприклад прямо зараз курс онлайн-покупки $ всього на 7 коп. вище міжбанку, - стандартні умови "курсопаду".
olmyb
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