Курсопад Райф зазвичай проводить коли є локальне курсове дно - мене це цікавить у першу чергу, до конкретних цифр
мені байдуже//)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2025 18:13
Курсопад Райф зазвичай проводить коли є локальне курсове дно - мене це цікавить у першу чергу, до конкретних цифр
мені байдуже//)
Додано: Пон 27 січ, 2025 18:25
цілком згодний. Кому треба, той частинами відкупається та не чекає локального дна, а то можна не встигнути придбати, коли буде стрибок.
|