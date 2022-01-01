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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2025 18:13
olmyb написав: asti написав:
Шановний представник банку,
курсопад буде на цьому тижні чи ні?
Останнім часом у банку "курсопад" щодня без оголошення. Наприклад прямо зараз курс онлайн-покупки $ всього на 7 коп. вище міжбанку, - стандартні умови "курсопаду".
Курсопад Райф зазвичай проводить коли є локальне курсове дно - мене це цікавить у першу чергу, до конкретних цифр
мені байдуже//)
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Додано: Пон 27 січ, 2025 18:25
olmyb написав: asti написав:
Шановний представник банку,
курсопад буде на цьому тижні чи ні?
Останнім часом у банку "курсопад" щодня без оголошення. Наприклад прямо зараз курс онлайн-покупки $ всього на 7 коп. вище міжбанку, - стандартні умови "курсопаду".
цілком згодний. Кому треба, той частинами відкупається та не чекає локального дна, а то можна не встигнути придбати, коли буде стрибок.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 19:21
Можливо й так, але надворі кінець січня - велика хвиля вже пройшла, має ринок трохи заспокоїтись
перед наступним цунамі...
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