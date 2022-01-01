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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:13

  olmyb написав:
  asti написав:Шановний представник банку,
курсопад буде на цьому тижні чи ні?

Останнім часом у банку "курсопад" щодня без оголошення. Наприклад прямо зараз курс онлайн-покупки $ всього на 7 коп. вище міжбанку, - стандартні умови "курсопаду".

Курсопад Райф зазвичай проводить коли є локальне курсове дно - мене це цікавить у першу чергу, до конкретних цифр
мені байдуже//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:25

  olmyb написав:
  asti написав:Шановний представник банку,
курсопад буде на цьому тижні чи ні?

Останнім часом у банку "курсопад" щодня без оголошення. Наприклад прямо зараз курс онлайн-покупки $ всього на 7 коп. вище міжбанку, - стандартні умови "курсопаду".

цілком згодний. Кому треба, той частинами відкупається та не чекає локального дна, а то можна не встигнути придбати, коли буде стрибок.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 19:21

Можливо й так, але надворі кінець січня - велика хвиля вже пройшла, має ринок трохи заспокоїтись
перед наступним цунамі...
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 20:29

asti Добрий день!
Інформація про дату проведення курсопаду наразі відсутня. Ми повідомимо наших клієнтів завчасно, як в соціальних мережах так і в застосунку "MyRaif".
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
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