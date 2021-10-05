Курсопад Райф зазвичай проводить коли є локальне курсове дно - мене це цікавить у першу чергу, до конкретних цифр
мені байдуже//)
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Додано: Пон 27 січ, 2025 18:13
Курсопад Райф зазвичай проводить коли є локальне курсове дно - мене це цікавить у першу чергу, до конкретних цифр
мені байдуже//)
Додано: Пон 27 січ, 2025 18:25
цілком згодний. Кому треба, той частинами відкупається та не чекає локального дна, а то можна не встигнути придбати, коли буде стрибок.
Додано: Пон 27 січ, 2025 19:21
Можливо й так, але надворі кінець січня - велика хвиля вже пройшла, має ринок трохи заспокоїтись
перед наступним цунамі...
Додано: Пон 27 січ, 2025 20:29
asti Добрий день!
Інформація про дату проведення курсопаду наразі відсутня. Ми повідомимо наших клієнтів завчасно, як в соціальних мережах так і в застосунку "MyRaif".
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Додано: Пон 27 січ, 2025 22:23
Re: Райффайзен Банк
інформуємо, що з 25 лютого 2025 року встановлюється нова комісія у розмірі 5 грн за переказ коштів через IBAN у додатку Raiffeisen Online.
Хм, а нікому там не здалось що перед тим як це надіслати варто було би додати в новий додаток можливість знімати кошти з універсальних депо і перенести IBAN шаблони, ні?
Додано: Пон 27 січ, 2025 22:34
Там колись Предправління РБА казав, що ІБ повинен бути безкоштовним за визначенням, бо працює за працівників банку... От лошара !!
ПС. Чи це заградтариф саме на веб-ІБ?!
Дійсно, а те шаблони переказів в МуРайфі?
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