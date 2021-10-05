Eldarien написав:

інформуємо, що з 25 лютого 2025 року встановлюється нова комісія у розмірі 5 грн за переказ коштів через IBAN у додатку Raiffeisen Online.

Хм, а нікому там не здалось що перед тим як це надіслати варто було би додати в новий додаток можливість знімати кошти з універсальних депо і перенести IBAN шаблони, ні?