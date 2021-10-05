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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2025 18:54
Amethyst написав: RaifHelp написав:
Сподіваємось, незабаром Ви зможете оцінити його на всі 100%.
А ви заглядали в той тг, де обговорюють той МуРайф? Там розробники вже малюють якусь дупу з вухами і дудкою, прикольно
Заглядали, заглядали. І навіть питання незручні задавали... Всі повідомлення про шаблони вони вже просто пропускають мимо уваги.
P.S. Колись шуткували про квадратні колеса, та ці при...ки намагаються змусити всіх їхати на трикутних колесах і без руля
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