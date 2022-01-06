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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 18:54

  Amethyst написав:
  RaifHelp написав:Сподіваємось, незабаром Ви зможете оцінити його на всі 100%.
А ви заглядали в той тг, де обговорюють той МуРайф? Там розробники вже малюють якусь дупу з вухами і дудкою, прикольно

Заглядали, заглядали. І навіть питання незручні задавали... Всі повідомлення про шаблони вони вже просто пропускають мимо уваги.
P.S. Колись шуткували про квадратні колеса, та ці при...ки намагаються змусити всіх їхати на трикутних колесах і без руля
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 04:46

Нагадаю, що цілий замголови правління з ІТ (доречі іноземного походження) у вже далекому 2021 році, коли приступав до виконнання своїх обовязків, то ознайомився з райффайзенонлайн і заявив, що то є застарілий нетехнологічнмй продукт, який буде замінено до кінця 2021 року на новий сучасний. До розробки були залучені цілі команди високооплачуваних розробників і всіляких менеджерів як запрошених у штат, так і аутсорс. А віз і нині там..

Вони не здатні навіть вивчити вже наявні на ринку продукти, які успішно функціонують в інших банках і зробити щось аналогічне. Ліплять якусь отсєбятіну вже більше трьох років
citramon
 
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