RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 224225226227

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 18:54

  Amethyst написав:
  RaifHelp написав:Сподіваємось, незабаром Ви зможете оцінити його на всі 100%.
А ви заглядали в той тг, де обговорюють той МуРайф? Там розробники вже малюють якусь дупу з вухами і дудкою, прикольно

Заглядали, заглядали. І навіть питання незручні задавали... Всі повідомлення про шаблони вони вже просто пропускають мимо уваги.
P.S. Колись шуткували про квадратні колеса, та ці при...ки намагаються змусити всіх їхати на трикутних колесах і без руля
nickvp
 
Повідомлень: 491
З нами з: 16.10.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 04:46

Нагадаю, що цілий замголови правління з ІТ (доречі іноземного походження) у вже далекому 2021 році, коли приступав до виконнання своїх обовязків, то ознайомився з райффайзенонлайн і заявив, що то є застарілий нетехнологічнмй продукт, який буде замінено до кінця 2021 року на новий сучасний. До розробки були залучені цілі команди високооплачуваних розробників і всіляких менеджерів як запрошених у штат, так і аутсорс. А віз і нині там..

Вони не здатні навіть вивчити вже наявні на ринку продукти, які успішно функціонують в інших банках і зробити щось аналогічне. Ліплять якусь отсєбятіну вже більше трьох років
citramon
 
Повідомлень: 772
З нами з: 30.07.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 18:54

Оновлення в Преміум банкінг від Райфу!

...відчуйте новий рівень комфорту та зручності з оновленою преміальною карткою Visa Signature. ✨
📌 Зробіть кожну покупку вигідною. Нагадуємо, що з 01 лютого 2025 року розраховуйтеся вашою преміальною карткою на суму від 20 000 грн/міс (було 15К) та не сплачуйте комісію за обслуговування в розмірі 650 грн.

ПС. Відчув :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6077
З нами з: 05.05.21
Подякував: 470 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 14:40

Курсопад буде у січні?
asti
 
Повідомлень: 4135
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 224225226227
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, tarasum, wolt450 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 139, 140, 141
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1400 493971
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2025 14:10
Assistant_Portal
UGB еко банк країни 1 ... 128, 129, 130
Starter » Чет 06 січ, 2022 21:49
1293 266696
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2025 13:26
Amethyst
А-Банк 1 ... 215, 216, 217
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
2162 1084695
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2025 07:32
Feh14

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4550)
30.01.2025 14:18
Піо Глобал (83)
30.01.2025 13:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.