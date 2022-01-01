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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2025 18:54
Amethyst написав: RaifHelp написав:
Сподіваємось, незабаром Ви зможете оцінити його на всі 100%.
А ви заглядали в той тг, де обговорюють той МуРайф? Там розробники вже малюють якусь дупу з вухами і дудкою, прикольно
Заглядали, заглядали. І навіть питання незручні задавали... Всі повідомлення про шаблони вони вже просто пропускають мимо уваги.
P.S. Колись шуткували про квадратні колеса, та ці при...ки намагаються змусити всіх їхати на трикутних колесах і без руля
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Додано: Сер 29 січ, 2025 04:46
Нагадаю, що цілий замголови правління з ІТ (доречі іноземного походження) у вже далекому 2021 році, коли приступав до виконнання своїх обовязків, то ознайомився з райффайзенонлайн і заявив, що то є застарілий нетехнологічнмй продукт, який буде замінено до кінця 2021 року на новий сучасний. До розробки були залучені цілі команди високооплачуваних розробників і всіляких менеджерів як запрошених у штат, так і аутсорс. А віз і нині там..
Вони не здатні навіть вивчити вже наявні на ринку продукти, які успішно функціонують в інших банках і зробити щось аналогічне. Ліплять якусь отсєбятіну вже більше трьох років
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Додано: Сер 29 січ, 2025 18:54
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(було 15К) та не сплачуйте комісію за обслуговування в розмірі 650 грн.
ПС. Відчув
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:40
Курсопад буде у січні?
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asti
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Додано: Чет 30 січ, 2025 15:44
asti написав:
Курсопад буде у січні?
Про курсопад не знаю, але сьогодні безкомісійні перекази з кредитної картки.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 16:22
asti написав:
Курсопад буде у січні?
Вітаємо! Як тільки заплануємо новий курсопад - одразу ж проінформуємо наших клієнтів😉
Поки що дата наступного курсопаду невідома.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
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RaifHelp
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:04
RaifHelp, ось у 2025 році ви хочете відмовитися від Raiffeisen Online. Щоб скористатися входом до деяких сервісів через Bank ID НБУ, використовуючи ваш банк, необхідно мати логін і пароль від Raiffeisen Online. Тобто клієнти сучасного застосунку MyRaif вимушені реєструватися Raiffeisen Online...
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:33
RaifHelp Тобто банк вводить плату 5 грн за можливість платити за шаблонами, а не набирати щоразу руцями, я правильно розумію?
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hv
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:42
hv написав:RaifHelp
Тобто банк вводить плату 5 грн за можливість платити за шаблонами, а не набирати щоразу руцями, я правильно розумію?
Ні, за любими переказами IBAN (шаблон чи руцями - неважливо)
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Чет 30 січ, 2025 07:32
Feh14
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