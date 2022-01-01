RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 225226227228

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:59

Re: Райффайзен Банк

  Amethyst написав:Потрібні будуть тільки розвинені/новорочені API... Де ж той ФінТеХ? :idea:


починайте свій стартап
і люди потянуться за годнотою
greenozon
 
Повідомлень: 16397
З нами з: 01.06.14
Подякував: 515 раз.
Подякували: 1701 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 21:48

RaifHelp Навіщо вводити плату за переказ в старому застосунку , якщо новий сирий? Я тільки почав переходити з Привату в Райф, позаводив собі штук 10 шаблонів, встиг декільки місяців покористуватись і ось, приїхали.
Доведеться знову перекидати кошти в Приват і платити все там.
Не те, щоб 5 грн за переказ, дуже велика сума, але не хочеться відчувати себе лошарою за рахунок чужої некомпетенції.
Holden
 
Повідомлень: 106
З нами з: 30.11.12
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 225226227228
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Doubting Thomas і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 128, 129, 130
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1294 629538
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2025 10:22
24589
Банк Глобус 1 ... 156, 157, 158
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1578 711758
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2025 09:46
arkavs
Юнекс Банк 1 ... 139, 140, 141
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1400 494456
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2025 14:10
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.