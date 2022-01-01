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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:59
Re: Райффайзен Банк
Додано: Суб 01 лют, 2025 21:48
RaifHelp Навіщо вводити плату за переказ в старому застосунку , якщо новий сирий? Я тільки почав переходити з Привату в Райф, позаводив собі штук 10 шаблонів, встиг декільки місяців покористуватись і ось, приїхали.
Доведеться знову перекидати кошти в Приват і платити все там.
Не те, щоб 5 грн за переказ, дуже велика сума, але не хочеться відчувати себе лошарою за рахунок чужої некомпетенції.
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