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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:59
Re: Райффайзен Банк
Додано: Суб 01 лют, 2025 21:48
RaifHelp Навіщо вводити плату за переказ в старому застосунку , якщо новий сирий? Я тільки почав переходити з Привату в Райф, позаводив собі штук 10 шаблонів, встиг декільки місяців покористуватись і ось, приїхали.
Доведеться знову перекидати кошти в Приват і платити все там.
Не те, щоб 5 грн за переказ, дуже велика сума, але не хочеться відчувати себе лошарою за рахунок чужої некомпетенції.
Додано: Нед 02 лют, 2025 11:49
Holden
Вітаємо! Дякуємо за Ваш відгук. Ми щиро перепрошуємо за незручності, з якими Ви зіткнулися при використанні нашого застосунку ☹
Ми цінуємо Вашу лояльність і розуміємо, як важливо мати зручний та надійний сервіс для управління фінансами. Ваша думка дуже важлива для нас, ми активно працюємо над вдосконаленням нового застосунку, щоб він відповідав потребам кожного клієнта 😊
Комісія за платежі по реквізитам IBAN буде застосована з 25.02.2025 у застосунку «OLD Raiffeisen» та складатиме 5 грн. У «MyRaif» все залишається без комісії.
Ваш фідбек допомагає нам краще розуміти, де необхідні покращення та ми докладаємо всіх зусиль, щоб зробити перехід на новий застосунок якомога більш плавним і зручним 😊
Сподіваємось на розуміння 😊
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
Додано: Нед 02 лют, 2025 11:52
Re: Райффайзен Банк
Коли вже буде єдиний додаток з усіма функціями?
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