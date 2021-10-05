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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:59

Re: Райффайзен Банк

  Amethyst написав:Потрібні будуть тільки розвинені/новорочені API... Де ж той ФінТеХ? :idea:


починайте свій стартап
і люди потянуться за годнотою
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 21:48

RaifHelp Навіщо вводити плату за переказ в старому застосунку , якщо новий сирий? Я тільки почав переходити з Привату в Райф, позаводив собі штук 10 шаблонів, встиг декільки місяців покористуватись і ось, приїхали.
Доведеться знову перекидати кошти в Приват і платити все там.
Не те, щоб 5 грн за переказ, дуже велика сума, але не хочеться відчувати себе лошарою за рахунок чужої некомпетенції.
Holden
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:49

Holden
Вітаємо! Дякуємо за Ваш відгук. Ми щиро перепрошуємо за незручності, з якими Ви зіткнулися при використанні нашого застосунку ☹
Ми цінуємо Вашу лояльність і розуміємо, як важливо мати зручний та надійний сервіс для управління фінансами. Ваша думка дуже важлива для нас, ми активно працюємо над вдосконаленням нового застосунку, щоб він відповідав потребам кожного клієнта 😊
Комісія за платежі по реквізитам IBAN буде застосована з 25.02.2025 у застосунку «OLD Raiffeisen» та складатиме 5 грн. У «MyRaif» все залишається без комісії.
Ваш фідбек допомагає нам краще розуміти, де необхідні покращення та ми докладаємо всіх зусиль, щоб зробити перехід на новий застосунок якомога більш плавним і зручним 😊
Сподіваємось на розуміння 😊
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:52

Re: Райффайзен Банк

Коли вже буде єдиний додаток з усіма функціями?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:32

Дюрі-бачі
Вітаємо 🙂
Підтримка двох додатків є тимчасовим заходом, для забезпечення плавного переходу користувачів на нову платформу 🙂 Це дозволяє нам тестувати нові функції та отримувати зворотний зв'язок, щоб зробити новий додаток максимально якісним і зручним 💛
Ми незабаром перейдемо в MyRaif, на жаль, поки що, визначеного терміну не встановлено Дякуємо, що з Райфом.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:36

RaifHelp, чи означає це, що вже у лютому в застосунку ВашРайф з'являться шаблони?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:54

Кочевник
Вітаємо!
Дякуємо за запитання.
Наразі ця задача одна із головних пріоритетів та в розробці. На жаль, вказати точні терміни запровадження не можемо, але неодмінно завчасно проінформуємо про це наших клієнтів.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 11:07

RaifHelp Але ж ви розумієте, що запровадження тарифу в додатки з шаблонами при відсутності шаблонів в додатку без тарифу - це знущання над клієнтами і може призвести до розриву ділових стосунків з банком?
hv
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 12:27

Re: Райффайзен Банк

  hv написав:Але ж ви розумієте, що запровадження тарифу в додатки з шаблонами при відсутності шаблонів в додатку без тарифу - це знущання над клієнтами і може призвести до розриву ділових стосунків з банком?

Вітаємо.
Нам щиро шкода, що у Вас склалась така думка про Райф. В жодному разі не хотіли справити таке враження. Ми цінуємо думку кожного нашого клієнта, у тому числі й критичні зауваження. Саме вони допомагають нам вдосконалювати послуги банку.
Ми зараз дійсно активно працюємо над створенням шаблонів в "MyRaif". Розуміємо, що для багатьох наших клієнтів дуже важливо мати такий спосіб проведення операцій.
Поки шаблони відсутні в нашому новому застосунку, можемо запропонувати наступний спосіб проведення платежів, які Ви раніше виконували по картці в застосунку "MyRaif". Для цього потрібно на головній сторінці застосунку обрати картку, з якої Ви виконуєте платежі.
Після чого, якщо бажаєте здійснити оплату за реквізитами, потрібно натиснути "Оплатити за IBAN", де Ви побачите останні платежі. Натиснувши на потрібний Вам платіж - реквізити для оплати заповняться автоматично;
Якщо ж потрібно повторити платіж за номером картки - після вибору картки потрібно натиснути на останню операцію під карткою, після чого - "Переглянути всі". Далі у пункті "Категорія" обираєте "Витрати" - "Грошові перекази". Також можливо у фільтрах встановити потрібний Вам період. Після чого Ви можете знайти у списку потрібну Вам операцію, натиснути на неї та обрати "Повторити платіж".
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 13:23

RaifHelp, що робити, якщо платежі були не з картки, а з рахунку?
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