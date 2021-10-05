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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2025 13:55
Кочевник написав:
RaifHelp, що робити, якщо платежі були не з картки, а з рахунку?
Створення платежів в застосунках банку наразі можливе лише з активної картки. Якщо у Вас виникають складнощі з перевіркою, з якої картки надсилався платіж - Ви можете написати до чату застосунку "MyRaif" (символ навушників праворуч згори на головній сторінці) та наші оператори допоможуть Вам.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 14:11
RaifHelp ви напевно нещодавно знайомі з банківською системою, і вам невідомо про існування рахунків без прив'язаних до них карток, з яких можна робити перекази за реквізитами.
Я саме про це й питав.
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