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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 226227228229

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 13:55

Re: Райффайзен Банк

  Кочевник написав:RaifHelp, що робити, якщо платежі були не з картки, а з рахунку?

Створення платежів в застосунках банку наразі можливе лише з активної картки. Якщо у Вас виникають складнощі з перевіркою, з якої картки надсилався платіж - Ви можете написати до чату застосунку "MyRaif" (символ навушників праворуч згори на головній сторінці) та наші оператори допоможуть Вам.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 14:11

RaifHelp ви напевно нещодавно знайомі з банківською системою, і вам невідомо про існування рахунків без прив'язаних до них карток, з яких можна робити перекази за реквізитами.

Я саме про це й питав.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:04

Кочевник
Здійснити переказ за реквізитами IBAN в застосунках можливо з карткових рахунків за наявності активної картки.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлень: 156
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:25

  RaifHelp написав:Кочевник
Здійснити переказ за реквізитами IBAN в застосунках можливо з карткових рахунків за наявності активної картки.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.


Тобто з некарткових рахунків ви забороните перекази по IBAN?
Кочевник
 
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  #<1 ... 226227228229
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