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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 08:01

  Sinica написав:RaifHelp... чи може картка просто лежати без коштів на рахунку і чи не формуватиметься якась заборгованість за цією карткою?
...

Я не Райф, але обов'язкові платежі, навіть якщо вони є, ніколи не йдуть у мінус.
Але у вас їх і нема, наскільки я пам'ятаю.
Не активність може з'їсти тільки ті гроші що на карті. Але які умови у Райфа по не активності я забув.
В цілому тенденція по банкам термін скорочувати, так що гроші там не тримайте.
Feh14
 
Повідомлень: 170
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 12:31

Доброго дня!
Шановна підтримка, ви можете викласти тут дати курсопадів за минулий 2024 рік?
asti
 
Повідомлень: 4155
З нами з: 24.11.12
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1
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 13:14

  asti написав:Доброго дня!
Шановна підтримка, ви можете викласти тут дати курсопадів за минулий 2024 рік?


Маю такі дані (можуть бути неповними): 07/02, 20/05, 05/06, 19/07, 07/11, 27/12
Navegantes
 
Повідомлень: 104
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 13:27

Sinica Вітаємо!
Плата за обслуговування рахунку, відкритого в тарифному пакеті "Райфкартка", відсутня. Якщо у Вас підключені SMS інформування на фінансовий номер, їх вартість 39 грн на місяць. За бажанням можна відключити в застосунку "OLD Raiffeisen": меню "Більше" - SMS інформування, або за дзвінком до Інформаційного центру 0 800 500 500.
У разі невикористання рахунку протягом 6 та більше місяців, він вважається неактивним та стягується комісія в розмірі 30 грн. Щоб комісія не нараховувалася, Ви можете проводити деякі операції по рахуночку: поповнення, розрахунки, зняття - це можуть бути мінімальні суми. З всіма тарифами рахунку Ви можете ознайомитись на сайті Банку за посиланням:https://raiffeisen.ua/storage/files/tariff-25012025.pdf.
Якщо маєте додаткові питання, Ви завжди можете звернутися до Чату підтримки в "MyRaif". Для зв’язку з оператором у правому верхньому кутку натисніть на кнопочку "Навушники". Чат працює з 7:00 до 00:00.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Представник банку
 
Повідомлень: 162
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 14:11

asti Вітаємо!
Надаємо дати проведення курсопаду за 2024 рік:
7.02, 7.03, 05.04, 20.05, 06.06, 05.07, 19.07, 06.08, 06.09, 18.10, 07.11, 06.12, 27.12.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Представник банку
 
Повідомлень: 162
З нами з: 24.05.24
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 15:06

курсопад вже завтра - 07.02.25
все стабільно.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 13:04

KVV

с самого утра курс что в кассе, что по безналу на счет - одинаковый?!: 41,54
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 13:59

Re: Райффайзен Банк

Миша-клиент написав:KVV

с самого утра курс что в кассе, что по безналу на счет - одинаковый?!: 41,54
Так міжбанк 41.50
lamal
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 15:26

Купувати валюту можна також і кредитною карткою без комісії - так написано в повідомленні в додатку.
Це добре, але чи входить така покупка у пільговий період?
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:01

  Oberon написав:Купувати валюту можна також і кредитною карткою без комісії - так написано в повідомленні в додатку.
Це добре, але чи входить така покупка у пільговий період?

Трохи пізно для сьогоднішнього "курсопаду", але відповім - писалося вже не один раз. Так, входить
nickvp
 
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