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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 03:39

  edgar_po написав:RaifHelp

З вами переписуватися, то втрата часу, спілкування сліпого з глухим.

Свою думку про вас я не зміню, скільки б не писали хвальби про себе.

А що вони можуть ще написати ..
В їх задачу входить постити сюди заздалегідь згенеровані фрагменти тексту в перревах між походами на каву та перекурами.
За це їм іноді приносять пиріжки, свіжі яблука та зарплатню 20 тис. грн.
Але скоро хазяї куплять у Альтмана якусь приблуду з мінімальним AI функціоналом і вона буде робити цю роботу(намагатись вішати нам локшину на вуха) замість них.
citramon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 19:27

Re: Райффайзен Банк

Така ситуація - Райф змінив мені реквізити рахунку єПідтримки, але в Дії ця картка тепер відібражається з неактуальними (старими) реквізитами. Підтримка плаває у питанні, я навіть не впевнений, що вони зрозуміли суть моєї проблеми. Хтось стикався з таким, і як вирішувалось?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:09

  1finanсier написав:Така ситуація - Райф змінив мені реквізити рахунку єПідтримки, але в Дії ця картка тепер відібражається з неактуальними (старими) реквізитами. Підтримка плаває у питанні, я навіть не впевнений, що вони зрозуміли суть моєї проблеми. Хтось стикався з таким, і як вирішувалось?

Старі реквізити будуть діяти ще 6 міс. А де в дії можна подивитися реквізити карти єпідтримка? Якщо старі реквізити по минулим покупкам з погашенням пізніше 6міс, то можна зв'язатися з продавцем і оновити реквізити безпосередньо у нього
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:46

  Boundless написав:
  1finanсier написав:Така ситуація - Райф змінив мені реквізити рахунку єПідтримки, але в Дії ця картка тепер відібражається з неактуальними (старими) реквізитами. Підтримка плаває у питанні, я навіть не впевнений, що вони зрозуміли суть моєї проблеми. Хтось стикався з таким, і як вирішувалось?

Старі реквізити будуть діяти ще 6 міс. А де в дії можна подивитися реквізити карти єпідтримка? Якщо старі реквізити по минулим покупкам з погашенням пізніше 6міс, то можна зв'язатися з продавцем і оновити реквізити безпосередньо у нього

в мене написано, що будуть діяти старі реквізити до початку квітня. Х.з., може вони вже з жовтня змінили, але руху по ній не було тоді, а зараз при кожному зарахуванні надсилають на пошту, що треба контрагентам надіслати нові реквізити. Зрозуміло, що з продавцем буду зв'язуватися. Але ж як купляти нові ОВДП і завідомо надавати єПідтримку з недіючим iban? І потім кожного разу писати продавцю - що то невірні реквізити? Подивитись можна почавши купівлю і потім буде можливість обрати єПідтримку, і там буде вказаний і її iban. Начебто почали вирішувати проблему, але дедлайн сказали "декілька тижнів" Ось так...
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 14:06

Господа форумчане, по КК "100 дней" новый грейс-период не начинается, пока по всем предыдущим покупкам полностью не погашена задолженность? Иначе говоря, дата окончания грейс периода одна для всех покупок, совершенных в течение 100-дневного периода, начавшегося с первой покупки? Здесь не так, как в других банках (и как было по КК "2 кешбэка"), когда покупки следующего месяца (или, правильнее говоря, покупки после очередной расчётной даты) идут в новый период?
Atlet
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:54

Re: Райффайзен Банк

  Atlet написав:Иначе говоря, дата окончания грейс периода одна для всех покупок, совершенных в течение 100-дневного периода, начавшегося с первой покупки?
Угуу
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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