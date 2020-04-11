З вами переписуватися, то втрата часу, спілкування сліпого з глухим.
Свою думку про вас я не зміню, скільки б не писали хвальби про себе.
А що вони можуть ще написати .. В їх задачу входить постити сюди заздалегідь згенеровані фрагменти тексту в перревах між походами на каву та перекурами. За це їм іноді приносять пиріжки, свіжі яблука та зарплатню 20 тис. грн. Але скоро хазяї куплять у Альтмана якусь приблуду з мінімальним AI функціоналом і вона буде робити цю роботу(намагатись вішати нам локшину на вуха) замість них.
Така ситуація - Райф змінив мені реквізити рахунку єПідтримки, але в Дії ця картка тепер відібражається з неактуальними (старими) реквізитами. Підтримка плаває у питанні, я навіть не впевнений, що вони зрозуміли суть моєї проблеми. Хтось стикався з таким, і як вирішувалось?
1finanсier написав:Така ситуація - Райф змінив мені реквізити рахунку єПідтримки, але в Дії ця картка тепер відібражається з неактуальними (старими) реквізитами. Підтримка плаває у питанні, я навіть не впевнений, що вони зрозуміли суть моєї проблеми. Хтось стикався з таким, і як вирішувалось?
Старі реквізити будуть діяти ще 6 міс. А де в дії можна подивитися реквізити карти єпідтримка? Якщо старі реквізити по минулим покупкам з погашенням пізніше 6міс, то можна зв'язатися з продавцем і оновити реквізити безпосередньо у нього
1finanсier написав:Така ситуація - Райф змінив мені реквізити рахунку єПідтримки, але в Дії ця картка тепер відібражається з неактуальними (старими) реквізитами. Підтримка плаває у питанні, я навіть не впевнений, що вони зрозуміли суть моєї проблеми. Хтось стикався з таким, і як вирішувалось?
Старі реквізити будуть діяти ще 6 міс. А де в дії можна подивитися реквізити карти єпідтримка? Якщо старі реквізити по минулим покупкам з погашенням пізніше 6міс, то можна зв'язатися з продавцем і оновити реквізити безпосередньо у нього
в мене написано, що будуть діяти старі реквізити до початку квітня. Х.з., може вони вже з жовтня змінили, але руху по ній не було тоді, а зараз при кожному зарахуванні надсилають на пошту, що треба контрагентам надіслати нові реквізити. Зрозуміло, що з продавцем буду зв'язуватися. Але ж як купляти нові ОВДП і завідомо надавати єПідтримку з недіючим iban? І потім кожного разу писати продавцю - що то невірні реквізити? Подивитись можна почавши купівлю і потім буде можливість обрати єПідтримку, і там буде вказаний і її iban. Начебто почали вирішувати проблему, але дедлайн сказали "декілька тижнів" Ось так...
Господа форумчане, по КК "100 дней" новый грейс-период не начинается, пока по всем предыдущим покупкам полностью не погашена задолженность? Иначе говоря, дата окончания грейс периода одна для всех покупок, совершенных в течение 100-дневного периода, начавшегося с первой покупки? Здесь не так, как в других банках (и как было по КК "2 кешбэка"), когда покупки следующего месяца (или, правильнее говоря, покупки после очередной расчётной даты) идут в новый период?
V2 написав:Amethyst Які переваги/фішки цієї картки? На мейл прийшов лист з пропозицією оформити.
Думаю, що переваги є для для 1..2 великих покупок на початку грейсу -- зарядив і відпочивай. А в останні 30 дн грейсу краще використовувати інші кредитки. Наприклад, від Альянсу з револьверними 92дн і КБ1% на все
V2 Вітаємо! Картка Fishka дозволяє накопичувати бонуси за розрахунки на АЗК ОККО: 🔸Pulls 95 та Pulls Diesel +2 грн/л балами; 🔸бензин та дизельне паливо +1 грн/л балами; 🔸газ +50 коп/л балами; 🔸покупки в магазинах та кафе на АЗК ОККО +5% від суми покупки балами. Нарахування відбувається тільки за умови розрахунку ко-бренд карткою та сканування бар-коду Fishka. Приємна новина😉 Якщо Ви відкриєте картку до 28.02.2025 р, буде діяти підвищений кешбек за розрахунки в період з 01.02.2025 по 31.03.2025 включно, а саме: 🔸8 грн/л за Pulls 95/Pulls Diesel 🔸7 грн/л за бензин/ДП 🔸4 грн/л за ГАЗ Також 5% Fishback за покупки товарів в магазинах, кафе та ресторанах ОККО (крім тютюну та стартових пакетів). А ще можливість обрати (в застосунку "Fishka") 2 категорії товарів та послуг, на які буде нараховуватися Fishback: 🔸 Продукти та супермаркети - 2%; 🔸 Подарунки та прикраси - 2%; 🔸 Краса та догляд - 2%; 🔸 Розваги - 3%; 🔸 Кафе та ресторани - 4%; 🔸 Кіно - 20%. Fishback буде нараховано на рахунок Fishka миттєво та стане доступним для списання через 24 години після транзакції. Більш детально можете ознайомитися за посиланням 👉: https://raiffeisen.ua/uk/aem/pryvatnym- ... ishka.html. Оформити картку можна в застосунку "MyRaif" чи на сайті Банку, за умови наявності застосунку «Дія» із біометричними документами (ID-картка чи закордонний паспорт). Також її отримання можливе в будь-якому зручному відділенні Банку (https://raiffeisen.ua/viddilennya) із паспортом та ідентифікаційним кодом. З повагою і турботою, фахівець Інна.