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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 13:42

Re: Райффайзен Банк

А ще у Фішки реальний безкоштовний грейс лише 1 місяць. У випадку наявності заборгованості на останній день місяця - є комісія.
Плюс умови безкоштовності Фішки - 10 платежів карткою на місяць.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 15:08

Re: Райффайзен Банк

Всім дякую!
Вийшов справжній каламбур, хоча й корисний!
Із шановним Amethystом ми спілкувалися про фішки картки "100 днів", а не про фішки картки "Фішка" :)))
Хоча і про картку Фішка - цікава інформація, обов'язково зверну увагу!
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