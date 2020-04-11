А ще у Фішки реальний безкоштовний грейс лише 1 місяць. У випадку наявності заборгованості на останній день місяця - є комісія.
Плюс умови безкоштовності Фішки - 10 платежів карткою на місяць.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2025 13:42
Re: Райффайзен Банк
А ще у Фішки реальний безкоштовний грейс лише 1 місяць. У випадку наявності заборгованості на останній день місяця - є комісія.
Плюс умови безкоштовності Фішки - 10 платежів карткою на місяць.
Додано: Пон 17 лют, 2025 15:08
Re: Райффайзен Банк
Всім дякую!
Вийшов справжній каламбур, хоча й корисний!
Із шановним Amethystом ми спілкувалися про фішки картки "100 днів", а не про фішки картки "Фішка" ))
Хоча і про картку Фішка - цікава інформація, обов'язково зверну увагу!
|