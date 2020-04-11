А ще у Фішки реальний безкоштовний грейс лише 1 місяць. У випадку наявності заборгованості на останній день місяця - є комісія.
Плюс умови безкоштовності Фішки - 10 платежів карткою на місяць.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 13:42
Re: Райффайзен Банк
А ще у Фішки реальний безкоштовний грейс лише 1 місяць. У випадку наявності заборгованості на останній день місяця - є комісія.
Плюс умови безкоштовності Фішки - 10 платежів карткою на місяць.
Додано: Пон 17 лют, 2025 15:08
Re: Райффайзен Банк
Всім дякую!
Вийшов справжній каламбур, хоча й корисний!
Із шановним Amethystом ми спілкувалися про фішки картки "100 днів", а не про фішки картки "Фішка" ))
Хоча і про картку Фішка - цікава інформація, обов'язково зверну увагу!
Додано: Вів 18 лют, 2025 11:51
1finanсier
Добрий день!
Райф постійно працює над вдосконаленням існуючих продуктів, сервісів та систем. У зв’язку з проведенням реорганізації в межах Банку і зміною порядку бухгалтерського обліку рахунків, було змінено рахунки. Це технічний момент, який не вплине на обслуговування.
Банк докладає максимум зусиль для виправлення ситуації. У випадку, якщо зарахування були відправлені на старі реквізити, ми забезпечимо, щоб кошти були зараховані на Ваш рахунок. Розуміємо, як важливо отримати свої кошти вчасно, і робимо все можливе, щоб мінімізувати будь-які незручності.
Дякуємо за терпіння та розуміння!
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
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