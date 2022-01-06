RaifHelp написав:Комісія за платежі по реквізитам IBAN буде застосована з 25.02.2025 у застосунку «OLD Raiffeisen» та складатиме 5 грн.
Боооже, провтикав цю коміс. Але при підтвердженні переказу в ОлдРайфОнлайн ця коміс явно НЕ ВКАЗУЄТЬСЯ? Чому? В рядку для ВІДОБРАЖЕННЯ коміс вказано 0 грн Але коміс таки десь резервується, бо грошей не вистачило на переказ...
Це прям по Авалівськи, навіть по Валівськи, та навіть по @налівськи (Привіт Імпрі!!), а не по Райфовськи
RaifHelp написав:Комісія за платежі по реквізитам IBAN буде застосована з 25.02.2025 у застосунку «OLD Raiffeisen» та складатиме 5 грн.
Боооже, провтикав цю коміс. Але при підтвердженні переказу в ОлдРайфОнлайн ця коміс явно НЕ ВКАЗУЄТЬСЯ Чому? В рядку для ВІДОБРАЖЕННЯ коміс вказано 0 грн Але коміс таки десь резервується, бо грошей не вистачило на переказ...
Це прям по Авалівськи, навіть по Валівськи, та навіть по @налівськи (Привіт Імпрі!!), а не по Райфовськи
Amethyst написав:Але при підтвердженні переказу в ОлдРайфОнлайн ця коміс явно НЕ ВКАЗУЄТЬСЯ? Чому? В рядку для ВІДОБРАЖЕННЯ коміс вказано 0 грн
Как бы логично. Приложение никто обновлял, вот оно и не знает, что нужно показывать. Типовой косвенный пинок в сторону нового, вместо устарелого, которым нужно перестать пользоваться, а если продолжаешь, то такие фичи терпеть.
Amethyst написав:Але коміс таки десь резервується, бо грошей не вистачило на переказ...
А это уже недоработка процессинга. Надо по КредиАгриколевски: вначале провести операцию, а потом в оведрафт списывать комис. Иначе клиент слишком рано о нём узнаёт и может избежать.
moveton написав:А это уже недоработка процессинга. Надо по КредиАгриколевски: вначале провести операцию, а потом в оведрафт списывать комис. Иначе клиент слишком рано о нём узнаёт и может избежать.
Агаа, даже блокануть 10%, потом их вернуть дня через 3 и снять 5 грн... Эт больше будет похоже на Агриколь. Хотя Агиколь сразу показывает комисс за СЕП и у него есть бесплатные СЕПы и даже СЕПы без СМС-подтверждения... Так шо тут пока ексклюзифф -- тока по-@налівськи
Amethyst написав:В рядку для ВІДОБРАЖЕННЯ коміс вказано 0 грн Але коміс таки десь резервується, бо грошей не вистачило на переказ...
Вчора робив переказ, пішло без комісу. І зараз у виписці по переказу бачу "Комісія 0 грн".
Райф, до речі, скоро припинить доступ до веб-версії. То кому потрібні нормальні виписки, бажано поквапитися. "Веб-версія системи «Райффайзен Онлайн», що діє через мережу Інтернет https://online.raiffeisen.ua буде діяти до 05.04.2025 року"
Вітаємо! Дякуємо за Ваш коментар. Хочемо повідомити, що термін оплати за реквізитами IBAN у застосунку"OLD Raiffeisen" - без комісій, подовжено до 01.04.2025 за дебетними картами, при використанні кредитної карти застосовується комісія за замовчування у розмірі - 3%. Відповідно, з 01.04.2025 для дебетних карт буде застосовано комісію у розмірі - 5 грн.
Вітаємо! Дякуємо за Ваш коментар. Ми розуміємо Вашу стурбованість щодо закриття web-версії "OLD Raiffeisen". Наразі терміни закриття ще не визначені, ми працюємо над тим, щоб забезпечити плавний перехід для всіх наших клієнтів. Як тільки ми отримаємо точну інформацію, завчасно проінформуємо всіх клієнтів через усі доступні канали зв'язку. Ми цінуємо Ваше терпіння і підтримку в цей період змін. З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
Navegantes написав:Вчора робив переказ, пішло без комісу. І зараз у виписці по переказу бачу "Комісія 0 грн".
Так спробуйте переказати весь залишок на Зростаючий
Не зможу, бо після вчорашнього переказу 0 грн на рахунку)
Блін, у мене таки зарахувалось. Але з 20:00 вчора до 8:00 сьогодні не переводилося. Шшось пороблено з тим Райфом -- просто шухер навели. Ну хай тренуються, може за місяць таки зроблять Шаблони у МуРайфі