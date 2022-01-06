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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 18:52

Затестив миттєві платежі в майрайф, платіж в приват залетів за секунди. Тому СЕПи з шаблонами у Дідуся райффайзена (Old raiffeisen) йдуть на пенсію
Boundless
 
Повідомлень: 2255
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 145 раз.
 
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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