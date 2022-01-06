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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 18:52

Затестив миттєві платежі в майрайф, платіж в приват залетів за секунди. Тому СЕПи з шаблонами у Дідуся райффайзена (Old raiffeisen) йдуть на пенсію
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 22:18

  Navegantes написав:Райф, до речі, скоро припинить доступ до веб-версії. То кому потрібні нормальні виписки, бажано поквапитися.
"Веб-версія системи «Райффайзен Онлайн», що діє через мережу Інтернет
https://online.raiffeisen.ua буде діяти до 05.04.2025 року"

Ще доступ до відділень треба припинити, щоб було максимально зручно і молодіжно.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:21

  Boundless написав:Затестив миттєві платежі в майрайф, платіж в приват залетів за секунди. Тому СЕПи з шаблонами у Дідуся райффайзена (Old raiffeisen) йдуть на пенсію

Ой, як не погоджуюся щодо шаблонів... Он недавно замість Ізі на Тасю гроші загнав (звісно, потім перекинув куди треба, але на що воно мені таке). В переліку недавніх IBAN платежів взяв найближчий з назвоню ТАСКОМБАНК, а як там платіж який я робив місяців так 5 мінімум тому опинився на верхіх рядках я не знаю
Та й підтримка останньої версії СЕПу є не у всіх, в тій же ТАсі немає... Так що також будете тягнути трохи довше
Забув ще одне, а що ви по старій кредитці будете бачити в новому додатку? :mrgreen: Ніхто навіть не знає коли вони рахунки змінять щоб вони були видимі і для цього недолугого додатку (Боже, воно вантажиться довше ніж слимак повзе)
nickvp
 
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