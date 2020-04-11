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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:21

  Boundless написав:Затестив миттєві платежі в майрайф, платіж в приват залетів за секунди. Тому СЕПи з шаблонами у Дідуся райффайзена (Old raiffeisen) йдуть на пенсію

Ой, як не погоджуюся щодо шаблонів... Он недавно замість Ізі на Тасю гроші загнав (звісно, потім перекинув куди треба, але на що воно мені таке). В переліку недавніх IBAN платежів взяв найближчий з назвоню ТАСКОМБАНК, а як там платіж який я робив місяців так 5 мінімум тому опинився на верхіх рядках я не знаю
Та й підтримка останньої версії СЕПу є не у всіх, в тій же ТАсі немає... Так що також будете тягнути трохи довше
Забув ще одне, а що ви по старій кредитці будете бачити в новому додатку? :mrgreen: Ніхто навіть не знає коли вони рахунки змінять щоб вони були видимі і для цього недолугого додатку (Боже, воно вантажиться довше ніж слимак повзе)
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 17:47

nickvp
Вітаємо!
Дякуємо за Ваш коментар. Ми розуміємо занепокоєння щодо нового застосунку та видимості рахунків. Наша команда активно працює над поліпшенням функціоналу, включаючи відображення кредитних карт. Щодо швидкості завантаження, ми також займаємося оптимізацією аби забезпечити кращий користувацький досвід.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 11:30

Шановний Райффайзен!
Коли очікується наступний курсопад?
Дякую заздалегідь///))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 16:25

  asti написав:Шановний Райффайзен!
Коли очікується наступний курсопад?
Дякую заздалегідь///))

Вітаємо!
Нам приємно, що Ви цікавитесь цією акцією🙂 Як тільки буде відома дата проведення наступного курсопаду - ми обов'язково проінформуємо клієнтів в мобільному застосунку та в соціальних мережах.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 13:33

  asti написав:Шановний Райффайзен!
Коли очікується наступний курсопад?
Дякую заздалегідь///))

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Відповідь від підтримки завжди вчасна ))
Краще не нервуватися і чекати сповіщень на пошту чи в додатку

🌷 Nickvp, весна — це нові можливості та кращі умови.

05 березня 2025 купуйте валюту за найкращим курсом із валютним курсопадом від Райфу:
✔️ До 50 тис. грн/міс. з розміщенням на поточний/картковий рахунок.
✔️ До 200 тис. грн/міс. на депозит, терміном на 3 міс.

Особливості:
💳 Купувати валюту можна також кредитною карткою без комісії.

⌛ Курс євро та долара США може змінюватись.
💸 Щоб замовити готівку - пишіть в чат підтримки застосунку.

🍀 Як це зробити?

📅 05 березня з 9:30 до 17:00 відкрийте MyRaif або натисніть нижче в листі на кнопку «Купити валюту». 
⬇️ У розділі «Інше» оберіть меню «Обмін».


🍀 Користуйтеся MyRaif та отримуйте максимальну вигоду
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 14:55

  asti написав:Шановний Райффайзен!
Коли очікується наступний курсопад?
Дякую заздалегідь///))


7го
greenozon
 
Повідомлень: 16471
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3
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 15:39

asti 05 березня 2025 купуйте валюту за найкращим курсом із валютним курсопадом від Райфу:
✔️ До 50 тис. грн/міс. з розміщенням на поточний/картковий рахунок.
✔️ До 200 тис. грн/міс. на депозит, терміном на 3 міс.
Ltava
 
Повідомлень: 113
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Подякував: 42 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:04

Для чого на сайті розміщена інформація

Для оформлення карти з кредитним лімітом потрібно подати заявку. Для цього зверніться до відділення Банку або за номером 0 800 500 500.

Приходиш до відділення, а тобі кажуть ми не приймаємо заявок.
ukr0014959
 
Повідомлень: 428
З нами з: 05.01.16
Подякував: 11 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:12

  ukr0014959 написав:Для чого на сайті розміщена інформація

Для оформлення карти з кредитним лімітом потрібно подати заявку. Для цього зверніться до відділення Банку або за номером 0 800 500 500.

Приходиш до відділення, а тобі кажуть ми не приймаємо заявок.

По телефону теж не приймають
ramaz
 
Повідомлень: 674
З нами з: 12.07.17
Подякував: 128 раз.
Подякували: 124 раз.
 
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