Ой, як не погоджуюся щодо шаблонів... Он недавно замість Ізі на Тасю гроші загнав (звісно, потім перекинув куди треба, але на що воно мені таке). В переліку недавніх IBAN платежів взяв найближчий з назвоню ТАСКОМБАНК, а як там платіж який я робив місяців так 5 мінімум тому опинився на верхіх рядках я не знаю
Та й підтримка останньої версії СЕПу є не у всіх, в тій же ТАсі немає... Так що також будете тягнути трохи довше
Забув ще одне, а що ви по старій кредитці будете бачити в новому додатку? Ніхто навіть не знає коли вони рахунки змінять щоб вони були видимі і для цього недолугого додатку (Боже, воно вантажиться довше ніж слимак повзе)