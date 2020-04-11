Технологія нова і може бути до біса сюрпризів з будь-якого боку як від отримувача так і платника, думаю і від самого НБУ. Принаймні вчора Райф кілька годин не працював з миттєвими.
Протестував Райф-Приват. Треба віддати належне, в додатку виглядає зручно.
Різниці для сплати між "своїми" рахунками практично нема. В Приват-24 зарахування що звичайного, що миттєвого спостерігається за 3-5 хвилин, затримка думаю у внутрішніх процесах Привата, не думаю, що вони зможуть їх покращити найближчим часом.
Але нова технологія значно краща, для "непевних" реквізитів. В миттєвому СЕП відправлення грошей позначає, що вони зараховані отримувачу, і не повернуться вам назад на підставі того, що банку отримувача щось не сподобалось (не збігся ЄДРПОУ чи назва отримувача), чи в тексті призначення ви згадали Осаму Бен Ладена та Володимира Х..ла.