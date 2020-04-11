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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 15:27

  Boundless написав:Затестив миттєві платежі в майрайф, платіж в приват залетів за секунди. Тому СЕПи з шаблонами у Дідуся райффайзена (Old raiffeisen) йдуть на пенсію


Технологія нова і може бути до біса сюрпризів з будь-якого боку як від отримувача так і платника, думаю і від самого НБУ. Принаймні вчора Райф кілька годин не працював з миттєвими.

Протестував Райф-Приват. Треба віддати належне, в додатку виглядає зручно.
Різниці для сплати між "своїми" рахунками практично нема. В Приват-24 зарахування що звичайного, що миттєвого спостерігається за 3-5 хвилин, затримка думаю у внутрішніх процесах Привата, не думаю, що вони зможуть їх покращити найближчим часом.

Але нова технологія значно краща, для "непевних" реквізитів. В миттєвому СЕП відправлення грошей позначає, що вони зараховані отримувачу, і не повернуться вам назад на підставі того, що банку отримувача щось не сподобалось (не збігся ЄДРПОУ чи назва отримувача), чи в тексті призначення ви згадали Осаму Бен Ладена та Володимира Х..ла.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:14

  RaifHelp написав:ukr0014959
Добрий день!
Нам приємно, що Ви розглядаєте Райф для оформлення кредиту. Хотіли б пояснити, що отримання кредитної картки чи кредиту готівкою можливе, якщо Ви є нашим клієнтом та маєте персональну пропозицію від Банку.

Не забувайте також повідомляти що банк не дасть вам кредитку якщо ви ФОП. взагалі ніколи.
Eldarien
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:50

  Eldarien написав:Не забувайте також повідомляти що банк не дасть вам кредитку якщо ви ФОП. взагалі ніколи.

Смотря какую. Кредитку для ФОПа, где лимит можно и побольше, чем для физика, мне предлагали. Там, правда, условия менее интересные.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:59

  Eldarien написав:
  RaifHelp написав:ukr0014959
Добрий день!
Нам приємно, що Ви розглядаєте Райф для оформлення кредиту. Хотіли б пояснити, що отримання кредитної картки чи кредиту готівкою можливе, якщо Ви є нашим клієнтом та маєте персональну пропозицію від Банку.

Не забувайте також повідомляти що банк не дасть вам кредитку якщо ви ФОП. взагалі ніколи.

Вітаємо.
Для клієнтів, що оформлені як ФОП в Райфі, наразі діють ті ж умови, як і для фізичних осіб - оформлення можливе за умови наявності персональної пропозиції від банку.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 19:51

Re: Райффайзен Банк

Если с райфкарты потянуть чужой тянучкой,то Райффайзен берет комиссию или нет?
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:47

  Яша написав:Если с райфкарты потянуть чужой тянучкой,то Райффайзен берет комиссию или нет?

коміс за стороній р2р = 1%+5грн
Amethyst
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