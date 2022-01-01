RaifHelp написав:
Вітаємо.
Райффайзен Банк в Україні є окремою юридичною особою, що діє у відповідності до українського законодавства та дотримується всіх встановлених вимог воєнного стану. Банк припинив відносини з тими клієнтами та грошима, що мають російське і білоруське походження. Ми підтримуємо санкції проти країни-агресора.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
Валерія, Ви самі вірите в те, що пишите?
Це коли у дівчини є мама і сестра. Дівчина працює, нехай в банку, мама сидить вдома, а сестра вбиває людей. А ввечері всі збираються вдома і обговорюють як у кого пройшов день, сестра показує речі, які відібрала у жертв, деякі може подарувати мамі чи тій дівчині. А коли на роботі дівчині кажуть, що її сестра вбивця - дівчина обурюється і заперечує "ми зовсім різні люди". І, з одного боку, це так - особи різні, але як можна заперечувати наявність зв'язку...