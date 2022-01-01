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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 11:43

  RaifHelp написав:
  citramon написав:За порєбріком - ваша дружня родина

Вітаємо.
Райффайзен Банк в Україні є окремою юридичною особою, що діє у відповідності до українського законодавства та дотримується всіх встановлених вимог воєнного стану. Банк припинив відносини з тими клієнтами та грошима, що мають російське і білоруське походження. Ми підтримуємо санкції проти країни-агресора.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.

Валерія, Ви самі вірите в те, що пишите?
Це коли у дівчини є мама і сестра. Дівчина працює, нехай в банку, мама сидить вдома, а сестра вбиває людей. А ввечері всі збираються вдома і обговорюють як у кого пройшов день, сестра показує речі, які відібрала у жертв, деякі може подарувати мамі чи тій дівчині. А коли на роботі дівчині кажуть, що її сестра вбивця - дівчина обурюється і заперечує "ми зовсім різні люди". І, з одного боку, це так - особи різні, але як можна заперечувати наявність зв'язку...
l_e_x
 
Повідомлень: 156
З нами з: 04.07.14
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