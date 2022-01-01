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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 17:37

l_e_x при всем уважении не стоит ожидать от сотрудника банка, что он в нарушение корпоративных правил публично согласится с вашей точкой зрения (пусть безусловно логичной и понятной большинству из форумчан). Представители банка присутствуют на форуме, не для того чтобы соглашаться даже с такими очевидными вещами как вы пишете, а чтобы пытаться сгладить острые моменты и критику банка, которая в большинстве случаев и правильна, и справедлива. Они подневольные люди, поэтому пишут то "что НАДО писать" и то что в понятии их руководства "ПРАВИЛЬНО писать". Если они не будут этого делать - на их место быстро найдут других, которые будут это делать вместо них. Поэтому относитесь к подобным опусам службы поддержка как пингвины из Мадагаскара: "Улыбаемся и машем! Улыбаемся и машем!" ;)
WallNutPen
 
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