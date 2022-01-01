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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 бер, 2025 17:37
l_e_x при всем уважении не стоит ожидать от сотрудника банка, что он в нарушение корпоративных правил публично согласится с вашей точкой зрения (пусть безусловно логичной и понятной большинству из форумчан). Представители банка присутствуют на форуме, не для того чтобы соглашаться даже с такими очевидными вещами как вы пишете, а чтобы пытаться сгладить острые моменты и критику банка, которая в большинстве случаев и правильна, и справедлива. Они подневольные люди, поэтому пишут то "что НАДО писать" и то что в понятии их руководства "ПРАВИЛЬНО писать". Если они не будут этого делать - на их место быстро найдут других, которые будут это делать вместо них. Поэтому относитесь к подобным опусам службы поддержка как пингвины из Мадагаскара: "Улыбаемся и машем! Улыбаемся и машем!"
Додано: Сер 12 бер, 2025 16:55
RaifHelp, сьогодні отримав купон ОВДП на єПідтримку вашого недобанку. І ось що мені вилізло:
Це що, я не зможу отримати тіло ОВДП у вересні на еПідтримку? Ви там зовсім того з переїздами еПідтримки між МФО?
Додано: Сер 12 бер, 2025 17:20
Re: Райффайзен Банк
Теж отримав таке ж саме повідомлення, яке привів Кочевник.
Військові облігації покупав через Дія наприкінці лютого — початку березня 2025 року. При покупці не дивився які там МФО в IBAN був по картці єПідтримка від Райфу, але при зміни МФО я отримував повідомлення тільки по картці АТБ, а по картці єПідтримка, яку відкрив у 2022 році, нічого такого не отримував.
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