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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 бер, 2025 17:37
l_e_x при всем уважении не стоит ожидать от сотрудника банка, что он в нарушение корпоративных правил публично согласится с вашей точкой зрения (пусть безусловно логичной и понятной большинству из форумчан). Представители банка присутствуют на форуме, не для того чтобы соглашаться даже с такими очевидными вещами как вы пишете, а чтобы пытаться сгладить острые моменты и критику банка, которая в большинстве случаев и правильна, и справедлива. Они подневольные люди, поэтому пишут то "что НАДО писать" и то что в понятии их руководства "ПРАВИЛЬНО писать". Если они не будут этого делать - на их место быстро найдут других, которые будут это делать вместо них. Поэтому относитесь к подобным опусам службы поддержка как пингвины из Мадагаскара: "Улыбаемся и машем! Улыбаемся и машем!"
Додано: Сер 12 бер, 2025 16:55
RaifHelp, сьогодні отримав купон ОВДП на єПідтримку вашого недобанку. І ось що мені вилізло:
Це що, я не зможу отримати тіло ОВДП у вересні на еПідтримку? Ви там зовсім того з переїздами еПідтримки між МФО?
Додано: Сер 12 бер, 2025 17:20
Re: Райффайзен Банк
Теж отримав таке ж саме повідомлення, яке привів Кочевник.
Військові облігації покупав через Дія наприкінці лютого — початку березня 2025 року. При покупці не дивився які там МФО в IBAN був по картці єПідтримка від Райфу, але при зміни МФО я отримував повідомлення тільки по картці АТБ, а по картці єПідтримка, яку відкрив у 2022 році, нічого такого не отримував.
Додано: Сер 12 бер, 2025 19:18
Кочевник Вітаємо!
Райф постійно працює над вдосконаленням існуючих продуктів, сервісів та систем. У зв’язку з проведенням реорганізації в межах Банку і зміною порядку бухгалтерського обліку рахунків, було змінено рахунки. Інформація про зміну МФО розміщена на сайті
Реквізити для отримання виплати за ОВДП в застосунку "Дія" оновлюються автоматично та мають бути відображені із коректним МФО - 300335. Додатково ми радимо повідомити нові реквізити своїм контрагентам, від яких очікуєте на зарахування коштів. Переадресація платежів із старого на новий рахунок буде працювати до 12.04.2025.
Якщо в "Дії" реквізити не було змінено, будь ласка, дайте нам знати. Напишіть в Чат підтримки "MyRaif", або в приватні повідомлення Facebook/Instagram. Будемо раді допомогти.
З повагою і турботою, фахувець Інна.
Додано: Сер 12 бер, 2025 19:22
Re: Райффайзен Банк
Ви напевно не розумієте як працює купвіля ОВДП через Дія. Реквізити депозитарна установа отримала від Мінцифри і буде повертати на реквізити, які були зазначені на момент купівлі. Причому реквіцити для Мінцифри повідомив Райф. Чому ви повідомили Мінцифри реквізитами, які є неактуальні? Бо купівля відбувалася 1 березня.
Додано: Сер 12 бер, 2025 20:06
Кочевник Дійсно, були певні проблеми із передачею нових реквізитів до "Дії", але наразі вони мають відображатися коректно для можливості зарахування коштів. Ми хочемо більш детально проаналізувати ситуацію та розібратися в усьому. Чекаємо на Вас в приватні повідомлення Facebook/Instagram із вказанням даних (ідентифікаційний код чи контактний номер телефону).
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Додано: Чет 13 бер, 2025 01:41
Raiffeisen Bank продовжує інвестувати в підсанкційні російсь
RaifHelp
Дочірня компанія Raiffeisen Bank продовжує інвестувати в підсанкційні російські компанії
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