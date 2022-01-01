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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 17:37

l_e_x при всем уважении не стоит ожидать от сотрудника банка, что он в нарушение корпоративных правил публично согласится с вашей точкой зрения (пусть безусловно логичной и понятной большинству из форумчан). Представители банка присутствуют на форуме, не для того чтобы соглашаться даже с такими очевидными вещами как вы пишете, а чтобы пытаться сгладить острые моменты и критику банка, которая в большинстве случаев и правильна, и справедлива. Они подневольные люди, поэтому пишут то "что НАДО писать" и то что в понятии их руководства "ПРАВИЛЬНО писать". Если они не будут этого делать - на их место быстро найдут других, которые будут это делать вместо них. Поэтому относитесь к подобным опусам службы поддержка как пингвины из Мадагаскара: "Улыбаемся и машем! Улыбаемся и машем!" ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:55

RaifHelp, сьогодні отримав купон ОВДП на єПідтримку вашого недобанку. І ось що мені вилізло:

в рамках програми «Трансформація Райфу» рахунки клієнтів переходять на новий МФО 300335.

На ваш рахунок за попередніми реквізитами надійшов платіж у розмірі 756.00 UAH від АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК". Його вже зараховано за новими реквізитами. 🙌

Будь ласка, якнайшвидше надайте вашим партнерам/контрагентам нові реквізити рахунку.

💳 Їх можна переглянути в застосунку MyRaif ⏭️https://raiffeisen.ua/my-raif-zavantagyty. Натисніть на ваш рахунок та оберіть «Переглянути деталі рахунку».

Важливо! Функціонал по перенаправленню коштів на коректні реквізити буде працювати тільки до 21.03.2025 року.

Це що, я не зможу отримати тіло ОВДП у вересні на еПідтримку? Ви там зовсім того з переїздами еПідтримки між МФО?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 17:20

Re: Райффайзен Банк

Теж отримав таке ж саме повідомлення, яке привів Кочевник.

Військові облігації покупав через Дія наприкінці лютого — початку березня 2025 року. При покупці не дивився які там МФО в IBAN був по картці єПідтримка від Райфу, але при зміни МФО я отримував повідомлення тільки по картці АТБ, а по картці єПідтримка, яку відкрив у 2022 році, нічого такого не отримував.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 19:18

Кочевник Вітаємо!
Райф постійно працює над вдосконаленням існуючих продуктів, сервісів та систем. У зв’язку з проведенням реорганізації в межах Банку і зміною порядку бухгалтерського обліку рахунків, було змінено рахунки. Інформація про зміну МФО розміщена на сайті https://surl.gd/plhsgq
Реквізити для отримання виплати за ОВДП в застосунку "Дія" оновлюються автоматично та мають бути відображені із коректним МФО - 300335. Додатково ми радимо повідомити нові реквізити своїм контрагентам, від яких очікуєте на зарахування коштів. Переадресація платежів із старого на новий рахунок буде працювати до 12.04.2025.
Якщо в "Дії" реквізити не було змінено, будь ласка, дайте нам знати. Напишіть в Чат підтримки "MyRaif", або в приватні повідомлення Facebook/Instagram. Будемо раді допомогти.
З повагою і турботою, фахувець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 19:22

Re: Райффайзен Банк

Ви напевно не розумієте як працює купвіля ОВДП через Дія. Реквізити депозитарна установа отримала від Мінцифри і буде повертати на реквізити, які були зазначені на момент купівлі. Причому реквіцити для Мінцифри повідомив Райф. Чому ви повідомили Мінцифри реквізитами, які є неактуальні? Бо купівля відбувалася 1 березня.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 20:06

Кочевник Дійсно, були певні проблеми із передачею нових реквізитів до "Дії", але наразі вони мають відображатися коректно для можливості зарахування коштів. Ми хочемо більш детально проаналізувати ситуацію та розібратися в усьому. Чекаємо на Вас в приватні повідомлення Facebook/Instagram із вказанням даних (ідентифікаційний код чи контактний номер телефону).
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 01:41

Raiffeisen Bank продовжує інвестувати в підсанкційні російсь

RaifHelp

Дочірня компанія Raiffeisen Bank продовжує інвестувати в підсанкційні російські компанії

https://epravda.com.ua/biznes/raiffeise ... iji-804296
citramon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 11:58

  RaifHelp написав:Кочевник Дійсно, були певні проблеми із передачею нових реквізитів до "Дії", але наразі вони мають відображатися коректно для можливості зарахування коштів. Ми хочемо більш детально проаналізувати ситуацію та розібратися в усьому. Чекаємо на Вас в приватні повідомлення Facebook/Instagram із вказанням даних (ідентифікаційний код чи контактний номер телефону).
З повагою і турботою, фахівець Інна.

У вас є нормальні канали зв'язку? Я не користуюся соціальними мережами.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 12:43

  Кочевник написав:
  RaifHelp написав:Кочевник Дійсно, були певні проблеми із передачею нових реквізитів до "Дії", але наразі вони мають відображатися коректно для можливості зарахування коштів. Ми хочемо більш детально проаналізувати ситуацію та розібратися в усьому. Чекаємо на Вас в приватні повідомлення Facebook/Instagram із вказанням даних (ідентифікаційний код чи контактний номер телефону).
З повагою і турботою, фахівець Інна.

У вас є нормальні канали зв'язку? Я не користуюся соціальними мережами.


ще є трохи тупенька рея :)
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:04

Re: Райффайзен Банк

  Кочевник написав:У вас є нормальні канали зв'язку? Я не користуюся соціальними мережами.

Вітаємо.
Так, звісно. Ви можете написати нам у чаті застосунку "MyRaif" або зателефонувати до банку за номерами:
0 800 500 500 - безоштовно по Україні з мобільного;
+38 044 230 99 98 - з-за кордону, за тарифами Вашого мобільного оператора;
*521 - безкоштовно з Вайберу.
Також, Ви можете написати нам в особисті повідомлення на цій платформі.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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