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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:00
Переводы с райфа ни по p2p ни по IBAN не работают, у всех так или мне только повезло?
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:02
ВIВ
Уже заработало.
Но осадочек остался
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ВIВ
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- Повідомлень: 820
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 106 раз.
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