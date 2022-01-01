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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 235236237238

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:00

Re: Райффайзен Банк

Переводы с райфа ни по p2p ни по IBAN не работают, у всех так или мне только повезло?
ВIВ
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Повідомлень: 820
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:02

ВIВ
Уже заработало.
Но осадочек остался :(
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 820
З нами з: 03.02.21
Подякував: 16 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 235236237238
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