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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:00
Re: Райффайзен Банк
Переводы с райфа ни по p2p ни по IBAN не работают, у всех так или мне только повезло?
Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:09
Прийшов лист з темою: "Поповніть вашу картку вже зараз, якщо маєте можливість 🙏". У Райфа закінчилися незаблоковані рахунки з позитивним балансом і вони шукають нові жертви? Це, до речі, та сама банка, котра не знайшла куди відправити повідомлення про зміну реквізитів, але як дуже треба, то виявляється, що можна знайти.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:59
Re: Райффайзен Банк
Вітаємо.
Інформування про внесення коштів на картку можуть надходити або у випадку, якщо є необхідність погашення кредитної заборгованості, або якщо Ви маєте індивідуальну пропозицію від банку стосовно поповнення рахунку. Якщо Ви вважаєте, що дане повідомлення надійшло Вам помилково - просимо написати нам в особисті повідомлення на цьому порталі або на сторінках банку в Facebook/Instagram.
Що стосується інформування про зміну реквізитів - під час міграції рахунків на нову платформу банком надсилаються повідомлення з попередженням про зміну реквізитів:
1 - за кілька днів до безпосередньої міграції;
2 - в день міграції - про остаточну зміну реквізитів.
Повідомлення надсилаються на електронну пошту, до якої прив'язано рахунок, у Viber або в SMS на фінансовий номер. Пріоритет в комунікації - на email, що прив'язано до акаунту, якщо він наявний на момент міграції. Якщо email відсутній, інформування направляється шляхом Viber/SMS повідомлення.
Крім цього, якщо Ви маєте статус ФОП та додатково обслуговуєтесь в банку як фізична особа - банком направляється інформування в SMS про взяття мігрованого рахунку на облік в ДПІ.
Якщо у Вас зарплатний рахунок, банк самостійно повідомляє Вашу компанію про зміни для своєчасного зарахування на ваш рахунок.
Якщо у Вас приватний рахунок та Ви отримуєте зарахування по IBAN - потрібно самостійно проінформувати відправника про зміну реквізитів. Протягом 6 місяців після міграції кошти надходитимуть на рахунок, якщо вони були направлені за старими реквізитами.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
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