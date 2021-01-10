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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 235236237238

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:00

Re: Райффайзен Банк

Переводы с райфа ни по p2p ни по IBAN не работают, у всех так или мне только повезло?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:02

ВIВ
Уже заработало.
Но осадочек остался :(
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:09

Прийшов лист з темою: "Поповніть вашу картку вже зараз, якщо маєте можливість 🙏". У Райфа закінчилися незаблоковані рахунки з позитивним балансом і вони шукають нові жертви? Це, до речі, та сама банка, котра не знайшла куди відправити повідомлення про зміну реквізитів, але як дуже треба, то виявляється, що можна знайти.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:59

Re: Райффайзен Банк

  klug написав:Прийшов лист з темою: "Поповніть вашу картку вже зараз, якщо маєте можливість 🙏". У Райфа закінчилися незаблоковані рахунки з позитивним балансом і вони шукають нові жертви? Це, до речі, та сама банка, котра не знайшла куди відправити повідомлення про зміну реквізитів, але як дуже треба, то виявляється, що можна знайти.


Вітаємо.
Інформування про внесення коштів на картку можуть надходити або у випадку, якщо є необхідність погашення кредитної заборгованості, або якщо Ви маєте індивідуальну пропозицію від банку стосовно поповнення рахунку. Якщо Ви вважаєте, що дане повідомлення надійшло Вам помилково - просимо написати нам в особисті повідомлення на цьому порталі або на сторінках банку в Facebook/Instagram.
Що стосується інформування про зміну реквізитів - під час міграції рахунків на нову платформу банком надсилаються повідомлення з попередженням про зміну реквізитів:
1 - за кілька днів до безпосередньої міграції;
2 - в день міграції - про остаточну зміну реквізитів.
Повідомлення надсилаються на електронну пошту, до якої прив'язано рахунок, у Viber або в SMS на фінансовий номер. Пріоритет в комунікації - на email, що прив'язано до акаунту, якщо він наявний на момент міграції. Якщо email відсутній, інформування направляється шляхом Viber/SMS повідомлення.
Крім цього, якщо Ви маєте статус ФОП та додатково обслуговуєтесь в банку як фізична особа - банком направляється інформування в SMS про взяття мігрованого рахунку на облік в ДПІ.
Якщо у Вас зарплатний рахунок, банк самостійно повідомляє Вашу компанію про зміни для своєчасного зарахування на ваш рахунок.
Якщо у Вас приватний рахунок та Ви отримуєте зарахування по IBAN - потрібно самостійно проінформувати відправника про зміну реквізитів. Протягом 6 місяців після міграції кошти надходитимуть на рахунок, якщо вони були направлені за старими реквізитами.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:49

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:Що стосується інформування про зміну реквізитів - під час міграції рахунків на нову платформу банком надсилаються повідомлення з попередженням про зміну реквізитів:
1 - за кілька днів до безпосередньої міграції;
2 - в день міграції - про остаточну зміну реквізитів.
Повідомлення надсилаються на електронну пошту, до якої прив'язано рахунок, у Viber або в SMS на фінансовий номер. Пріоритет в комунікації - на email, що прив'язано до акаунту, якщо він наявний на момент міграції.
Ось по картці АТБ (тариф Райф) я таке повідомлення отримував. А по картці єПідтримка — ні. Й якщо не отримав повідомлення на електронну пошту при зарахування на старі реквізити рахунку єПідтримка, то взагалі не знав, що й там змінилися реквізити.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 10:34

Re: Райффайзен Банк

  Howl написав:Ось по картці АТБ (тариф Райф) я таке повідомлення отримував. А по картці єПідтримка — ні. Й якщо не отримав повідомлення на електронну пошту при зарахування на старі реквізити рахунку єПідтримка, то взагалі не знав, що й там змінилися реквізити.

Вітаємо.
Банк направляє інформування по зміні реквізитів усіх рахунків без виключення.
Для рахунку "єПідтримка" банк також передає зі свого боку оновлені реквізити для отримання виплат від держави. При цьому, навіть якщо кошти надійдуть на старі реквізити - платіж буде зарахований на Ваш рахунок.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 20:09

  RaifHelp написав:
  Howl написав:Ось по картці АТБ (тариф Райф) я таке повідомлення отримував. А по картці єПідтримка — ні. Й якщо не отримав повідомлення на електронну пошту при зарахування на старі реквізити рахунку єПідтримка, то взагалі не знав, що й там змінилися реквізити.

Вітаємо.
Банк направляє інформування по зміні реквізитів усіх рахунків без виключення.
Для рахунку "єПідтримка" банк також передає зі свого боку оновлені реквізити для отримання виплат від держави. При цьому, навіть якщо кошти надійдуть на старі реквізити - платіж буде зарахований на Ваш рахунок.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.


viewtopic.php?p=5794251#p5794251

Не брешіть, на цьому форумі безліч відгуків про те, що зміна реквізитів відбувалась без повідомлення, особливо на перших етапах, що розпочались вже аж півтора року тому і все ніяк не закінчаться.
Все це свідчить про бардак у цьому великому системному банку, чия материнська структура не соромиться тісно співробітничати з країною-фгресором, де не здатні ні продумати, ні реалізувати цей елементарний процес з завчасного повідомлення українського клієнта про зміну реквізитів його рахунків. А лише здатні на відповіді у стилі:"сам дурак!"
citramon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 19:00

citramon
І чого ви досі в райфі обслуговуєтесь з такими претензіями?
spiridonwot
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