Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:59

klug написав: Прийшов лист з темою: "Поповніть вашу картку вже зараз, якщо маєте можливість 🙏". У Райфа закінчилися незаблоковані рахунки з позитивним балансом і вони шукають нові жертви? Це, до речі, та сама банка, котра не знайшла куди відправити повідомлення про зміну реквізитів, але як дуже треба, то виявляється, що можна знайти. Прийшов лист з темою: "Поповніть вашу картку вже зараз, якщо маєте можливість 🙏". У Райфа закінчилися незаблоковані рахунки з позитивним балансом і вони шукають нові жертви? Це, до речі, та сама банка, котра не знайшла куди відправити повідомлення про зміну реквізитів, але як дуже треба, то виявляється, що можна знайти.

Вітаємо.Інформування про внесення коштів на картку можуть надходити або у випадку, якщо є необхідність погашення кредитної заборгованості, або якщо Ви маєте індивідуальну пропозицію від банку стосовно поповнення рахунку. Якщо Ви вважаєте, що дане повідомлення надійшло Вам помилково - просимо написати нам в особисті повідомлення на цьому порталі або на сторінках банку в Facebook/Instagram.Що стосується інформування про зміну реквізитів - під час міграції рахунків на нову платформу банком надсилаються повідомлення з попередженням про зміну реквізитів:1 - за кілька днів до безпосередньої міграції;2 - в день міграції - про остаточну зміну реквізитів.Повідомлення надсилаються на електронну пошту, до якої прив'язано рахунок, у Viber або в SMS на фінансовий номер. Пріоритет в комунікації - на email, що прив'язано до акаунту, якщо він наявний на момент міграції. Якщо email відсутній, інформування направляється шляхом Viber/SMS повідомлення.Крім цього, якщо Ви маєте статус ФОП та додатково обслуговуєтесь в банку як фізична особа - банком направляється інформування в SMS про взяття мігрованого рахунку на облік в ДПІ.Якщо у Вас зарплатний рахунок, банк самостійно повідомляє Вашу компанію про зміни для своєчасного зарахування на ваш рахунок.Якщо у Вас приватний рахунок та Ви отримуєте зарахування по IBAN - потрібно самостійно проінформувати відправника про зміну реквізитів. Протягом 6 місяців після міграції кошти надходитимуть на рахунок, якщо вони були направлені за старими реквізитами.З повагою і турботою, фахівець Валерія.