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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 бер, 2025 16:53
Arbitr Вітаємо!
Поповнити валютний рахунок готівкою можна лише в касі відділення. Банкомати підтримують поповнення виключно гривневих карток.
Зазначимо, що поточний рахунок "Для виплат" неможливо поповнити готівкою; це можна зробити тільки через застосунок "OLD Raiffeisen" шляхом валютообміну. Якщо у Вас звичайний поточний рахунок, внести готівку можливо через касу Райфу, без комісії за поповнення. Поповнення валютної картки також можливо здійснити в касі без утримання комісії.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
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RaifHelp
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Додано: Сер 19 бер, 2025 17:42
RaifHelp написав: Кочевник написав:
У вас є нормальні канали зв'язку? Я не користуюся соціальними мережами.
Вітаємо.
Так, звісно. Ви можете написати нам у чаті застосунку "MyRaif" або зателефонувати до банку за номерами:
0 800 500 500 - безоштовно по Україні з мобільного;
+38 044 230 99 98 - з-за кордону, за тарифами Вашого мобільного оператора;
*521 - безкоштовно з Вайберу.
Також, Ви можете написати нам в особисті повідомлення на цій платформі.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
Звернувся я в чат. І хочете поржати? Я отримав таку саму відписку від ЧатДжіПіТі. "ти сам мудак, що вирішив отримувати гроші на еПідтримку від Райфа".
Дякую за очікування. Можливість зміни рахунків за ініціативою Банку здійснюється на підставі Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 162 (далі- Інструкція). Згідно з п. 114 процедура відкриття банком нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів (зміна рахунків) здійснюється в разі проведення реорганізації в межах одного банку, а також зміни порядку бухгалтерського обліку рахунків клієнтів . Наразі в Банку проводиться реорганізація та зміна порядку бухгалтерського обліку рахунків клієнтів, у зв'язку із чим проводиться зміна рахунків клієнтів. Якщо є необхідність ми можемо надати довідку про міграцію рахунку на МФО 300335. Чи маєте додаткові питання ?
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Кочевник
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Додано: Сер 19 бер, 2025 18:10
почитайте справу №613/248/24.
Райф завжди правий, навіть коли не правий. Знайде невеличку кучу своїх внутрішніх правил і постанов, щоб себе виправдати.
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edgar_po
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Додано: Сер 19 бер, 2025 18:41
RaifHelp написав:
Якщо у Вас звичайний поточний рахунок, внести готівку можливо через касу Райфу, без комісії за поповнення. Поповнення валютної картки також можливо здійснити в касі без утримання комісії.
Дякую, а відкрити відразу у відділенні поточний рахунок або картковий/карту у валюті можливо?
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Arbitr
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