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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 236237238239

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:53

Arbitr Вітаємо!
Поповнити валютний рахунок готівкою можна лише в касі відділення. Банкомати підтримують поповнення виключно гривневих карток.
Зазначимо, що поточний рахунок "Для виплат" неможливо поповнити готівкою; це можна зробити тільки через застосунок "OLD Raiffeisen" шляхом валютообміну. Якщо у Вас звичайний поточний рахунок, внести готівку можливо через касу Райфу, без комісії за поповнення. Поповнення валютної картки також можливо здійснити в касі без утримання комісії.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 17:42

  RaifHelp написав:
  Кочевник написав:У вас є нормальні канали зв'язку? Я не користуюся соціальними мережами.

Вітаємо.
Так, звісно. Ви можете написати нам у чаті застосунку "MyRaif" або зателефонувати до банку за номерами:
0 800 500 500 - безоштовно по Україні з мобільного;
+38 044 230 99 98 - з-за кордону, за тарифами Вашого мобільного оператора;
*521 - безкоштовно з Вайберу.
Також, Ви можете написати нам в особисті повідомлення на цій платформі.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.

Звернувся я в чат. І хочете поржати? Я отримав таку саму відписку від ЧатДжіПіТі. "ти сам мудак, що вирішив отримувати гроші на еПідтримку від Райфа".

Дякую за очікування. Можливість зміни рахунків за ініціативою Банку здійснюється на підставі Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 162 (далі- Інструкція). Згідно з п. 114 процедура відкриття банком нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів (зміна рахунків) здійснюється в разі проведення реорганізації в межах одного банку, а також зміни порядку бухгалтерського обліку рахунків клієнтів . Наразі в Банку проводиться реорганізація та зміна порядку бухгалтерського обліку рахунків клієнтів, у зв'язку із чим проводиться зміна рахунків клієнтів. Якщо є необхідність ми можемо надати довідку про міграцію рахунку на МФО 300335. Чи маєте додаткові питання ?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 18:10

почитайте справу №613/248/24.
Райф завжди правий, навіть коли не правий. Знайде невеличку кучу своїх внутрішніх правил і постанов, щоб себе виправдати.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 18:41

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:Якщо у Вас звичайний поточний рахунок, внести готівку можливо через касу Райфу, без комісії за поповнення. Поповнення валютної картки також можливо здійснити в касі без утримання комісії.

Дякую, а відкрити відразу у відділенні поточний рахунок або картковий/карту у валюті можливо?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 20:30

Arbitr Вдячні за питання!
Відкрити поточний рахунок "Для виплат" можна в кілька кліків в застосунку "OLD Raiffeisen". На Головній сторінці потрібно знайти блок "Персональні пропозиції" - оберіть Поточний рахунок "Для виплат" - натисніть "Відкрити рахунок" - оберіть необхідну валюту та перевірте свої дані - підтвердіть відкриття.
Якщо цікавить звичайний поточний рахунок, то його відкрити можна у відділенні Банку. Вартість відкриття залежить від тарифу Вашого карткового рахунку.
Відкрити валютну картку так само можливо у відділенні. При собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.
Для зручності Ви можете звернутися до Чату підтримкти "MyRaif" для призначення зустрічі, щоб не було потреби очікувати в черзі. Для зв’язку з оператором у правому верхньому кутку натисніть на кнопочку «Навушники». Чат працює з 7:00 до 00:00.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 22:04

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:Зазначимо, що поточний рахунок "Для виплат" неможливо поповнити готівкою;


  RaifHelp написав:Відкрити поточний рахунок "Для виплат" можна в кілька кліків в застосунку "OLD Raiffeisen"

Так на поточний рахунок "Для виплат" через касу внести готівку є можливість?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 23:05

  RaifHelp написав:Arbitr Вітаємо!
Поповнити валютний рахунок готівкою можна лише в касі відділення. Банкомати підтримують поповнення виключно гривневих карток.
Зазначимо, що поточний рахунок "Для виплат" неможливо поповнити готівкою; це можна зробити тільки через застосунок "OLD Raiffeisen" шляхом валютообміну. Якщо у Вас звичайний поточний рахунок, внести готівку можливо через касу Райфу, без комісії за поповнення. Поповнення валютної картки також можливо здійснити в касі без утримання комісії.
З повагою і турботою, фахівець Інна.


Мне в отделении сказали, что БЕЗ комиссии открытый он-лайн счет в долларах (я так понял, "Для виплат", использовал его для покупки валюты в курсопад) могу ТАКЖЕ пополнить через депозит: открыв сначала депозитный счет, внеся на него баксы без комиссии, а по окончании которого, напр., через 3 мес. - они с депозита упадут на карту.

Снять баксы с карты - можно будет В ПРЕДЕЛАХ установленого НБУ лимита, через 1 рабочий день с даты он-лайн заказа.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 23:20

  Миша-клиент написав:Мне в отделении сказали, что БЕЗ комиссии открытый он-лайн счет в долларах (я так понял, "Для виплат", использовал его для покупки валюты в курсопад) могу ТАКЖЕ пополнить через депозит: открыв сначала депозитный счет, внеся на него баксы без комиссии, а по окончании которого, напр., через 3 мес. - они с депозита упадут на карту.

Верно. Счёт для выплат пополняется или через депо или онлайновой покупкой валюты. Проверял и то и другое. Только с депо деньги обычно выводят на счёт для выплат. Может и на карту можно, не помню уже. Но если они упадут на карту, то на счёт для выплат уже напрямую не перевести, а обнал с валютной карты с комисом вне зависимости от того, откуда на неё упало.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 00:08

Re: Райффайзен Банк

  moveton написав:обнал с валютной карты с комисом вне зависимости от того, откуда на неё упало
Та месяц назад же были изменения в Тарифах. И в т.ч. отменили комис за обнал с карты
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 00:25

  Amethyst написав:
  moveton написав:обнал с валютной карты с комисом вне зависимости от того, откуда на неё упало
Та месяц назад же были изменения в Тарифах. И в т.ч. отменили комис за обнал с карты

https://raiffeisen.ua/uk/aem/pryvatnym- ... rency.html ещё об этом не в курсе:
Отримання готівки
у мережі інших банків та банкоматів на території України: 1% мінімум 1 USD / 1 EUR
у мережі інших банків та банкоматів за межами України: 2%
у мережі банкоматів та відділень банку: 1% мінімум 1 USD / 1 EUR

В PDF, правда, есть варианты без комиса, но только для пакетов Престиж/Эксклюзив. Так что скрывают пока. Но круто. Значит счёт для выплат больше не нужен.
moveton
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