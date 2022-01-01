Отримання готівки у мережі інших банків та банкоматів на території України: 1% мінімум 1 USD / 1 EUR у мережі інших банків та банкоматів за межами України: 2% у мережі банкоматів та відділень банку: 1% мінімум 1 USD / 1 EUR
В PDF, правда, есть варианты без комиса, но только для пакетов Престиж/Эксклюзив. Так что скрывают пока. Но круто. Значит счёт для выплат больше не нужен.
Поки він безкоштовний, то хай буде. В Райфі правила по комісіям за доступ до свої валюти змінюються частенько
Відкрив депозит. Спочатку треба в додатку Old Raiffeisen відкрити депозит (MyRaif для цього не годиться, оскільки відразу перевіряє наявність валюти на рахунку, не знаходить, та зависає), а потім у касі банку внести готівку прямесенько на свіженький депозитний рахунок. Все.
Навіщо відкривати для цього поточний рахунок, або валютну карту як вказувала тут у форумі "З повагою і турботою, фахівець Рея" мені невідомо.
Arbitr написав:Відкрив депозит. Спочатку треба в додатку Old Raiffeisen відкрити депозит (MyRaif для цього не годиться, оскільки відразу перевіряє наявність валюти на рахунку, не знаходить, та зависає), а потім у касі банку внести готівку прямесенько на свіженький депозитний рахунок. Все.
Навіщо відкривати для цього поточний рахунок, або валютну карту як вказувала тут у форумі "З повагою і турботою, фахівець Рея" мені невідомо.