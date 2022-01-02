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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 237238239240

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 11:32

  moveton написав:
  Amethyst написав:
  moveton написав:обнал с валютной карты с комисом вне зависимости от того, откуда на неё упало
Та месяц назад же были изменения в Тарифах. И в т.ч. отменили комис за обнал с карты

https://raiffeisen.ua/uk/aem/pryvatnym- ... rency.html ещё об этом не в курсе:
Отримання готівки
у мережі інших банків та банкоматів на території України: 1% мінімум 1 USD / 1 EUR
у мережі інших банків та банкоматів за межами України: 2%
у мережі банкоматів та відділень банку: 1% мінімум 1 USD / 1 EUR

В PDF, правда, есть варианты без комиса, но только для пакетов Престиж/Эксклюзив. Так что скрывают пока. Но круто. Значит счёт для выплат больше не нужен.

Поки він безкоштовний, то хай буде. В Райфі правила по комісіям за доступ до свої валюти змінюються частенько :mrgreen:
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 13:50

Відкрив депозит.
Спочатку треба в додатку Old Raiffeisen відкрити депозит (MyRaif для цього не годиться, оскільки відразу перевіряє наявність валюти на рахунку, не знаходить, та зависає), а потім у касі банку внести готівку прямесенько на свіженький депозитний рахунок.
Все.

Навіщо відкривати для цього поточний рахунок, або валютну карту як вказувала тут у форумі "З повагою і турботою, фахівець Рея" мені невідомо.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 13:53

  Arbitr написав:Відкрив депозит.
Спочатку треба в додатку Old Raiffeisen відкрити депозит (MyRaif для цього не годиться, оскільки відразу перевіряє наявність валюти на рахунку, не знаходить, та зависає), а потім у касі банку внести готівку прямесенько на свіженький депозитний рахунок.
Все.

Навіщо відкривати для цього поточний рахунок, або валютну карту як вказувала тут у форумі "З повагою і турботою, фахівець Рея" мені невідомо.

А куди буде повертатися депо?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 20:01

  Amethyst написав:
  Arbitr написав:Відкрив депозит.
Спочатку треба в додатку Old Raiffeisen відкрити депозит (MyRaif для цього не годиться, оскільки відразу перевіряє наявність валюти на рахунку, не знаходить, та зависає), а потім у касі банку внести готівку прямесенько на свіженький депозитний рахунок.
Все.

Навіщо відкривати для цього поточний рахунок, або валютну карту як вказувала тут у форумі "З повагою і турботою, фахівець Рея" мені невідомо.

А куди буде повертатися депо?

Депозит автоматично продовжиться у зв'язку з відсутністю рахунку для виплати :D
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 20:43

Re: Райффайзен Банк

  Amethyst написав:А куди буде повертатися депо?

На рахунок для виплат.
У мене було питання як краще завести готівку на депозит, а Рея почала розповідати як відкрити рахунок для виплат, або звичайний поточний, або валютну карту.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 20:49

  Arbitr написав:У мене було питання як краще завести готівку на депозит, а Рея почала розповідати як відкрити рахунок для виплат, або звичайний поточний, або валютну карту.

Так и вопроса не было. Если не вовлекать другие банки, то вариант один: лучший, он же худший. И он сразу в вопросе приведён. А поговорить?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:57

  Arbitr написав:Як простіше покласти готівкові долари на свій рахунок у відділенні банку?
Банкомати, якщо пройти авторизацію гривневою картою, приймають готівку в доларах на рахунок?
Чи краще відразу в касу?

І де тут написано , що рахунок не поточний, а депозитний?
vollena71
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