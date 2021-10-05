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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 239240241242

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Райффайзен Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
8
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
11
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 11:28

  KVV написав:
  nickvp написав:Різниці між сьогодні і 01.04 немає. Сума для залишення у пільговому періоді сформована ще 25.03

різниця є - в мене 100 днів, а не 2кб.

Що ж вибачте. Попереднє повідомлення прямо над вашим було про "2кешбеки" і тому підсвідомість домалювала, що і ваше питання про неї. P.S. Не знайшов для себе переваг для переходу на "100днів" і тому поки залишаюся на цьому пакеті (хоча сама перша моя кредитка була саме "100днів" і з неї я переходив на "2кешбеки"). Чекаю нового кредитного пакету, менеджер каже скоро повинен бути
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 12:36

  nickvp написав: Чекаю нового кредитного пакету, менеджер каже скоро повинен бути

зараз видають кредитку "100 днів 2.0" - може це і є новий пакет?

основна перевага для мене це кредлім 100к на відміну 5к по 2кб, який закрив минулого року.
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  #<1 ... 239240241242
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